Ginásio de esportes fechado há mais de uma década passará por reforma de R$ 16 mi em Joinville

O edital de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras foi lançado pelo Governo do Estado

ND Mais|Do R7

A reforma do ginásio Ivan Rodrigues, fechado há mais de uma década, começa a avançar com o lançamento da licitação. Orçada em R$ 16 milhões, a obra prevê intervenções estruturais, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, troca da cobertura, recuperação dos pisos esportivos e outras melhorias.

Saiba mais sobre essa importante revitalização e suas implicações para a comunidade no nosso parceiro ND Mais.

