Ginásio de esportes fechado há mais de uma década passará por reforma de R$ 16 mi em Joinville
O edital de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras foi lançado pelo Governo do Estado
A reforma do ginásio Ivan Rodrigues, fechado há mais de uma década, começa a avançar com o lançamento da licitação. Orçada em R$ 16 milhões, a obra prevê intervenções estruturais, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, troca da cobertura, recuperação dos pisos esportivos e outras melhorias.
A reforma do ginásio Ivan Rodrigues, fechado há mais de uma década, começa a avançar com o lançamento da licitação. Orçada em R$ 16 milhões, a obra prevê intervenções estruturais, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, troca da cobertura, recuperação dos pisos esportivos e outras melhorias.
Saiba mais sobre essa importante revitalização e suas implicações para a comunidade no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa importante revitalização e suas implicações para a comunidade no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: