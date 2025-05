Golpe de tesoura: estudante mata colega de 14 anos dentro de escola particular em MG Crime ocorreu durante aula em um colégio particular de Uberaba; adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h06 ) twitter

A estudante Melissa Campos, de 14 anos, foi morta a golpes de tesoura na última quinta-feira (8) dentro de uma escola particular no bairro Universitário, em Uberaba, Minas Gerais. O agressor, também adolescente e aluno do 9º ano do Colégio Livre Aprender, fugiu após o ataque, mas foi capturado horas depois pela Polícia Militar.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

