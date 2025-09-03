Logo R7.com
Golpe do falso Elon Musk faz empresário de SC perder R$ 1 milhão

Um casal foi alvo de um golpe, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste do estado; criminosos se passaram pelo bilionário Elon Musk...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um empresário de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, perdeu cerca de R$ 1 milhão em criptomoedas após cair em um golpe que usou a imagem do bilionário Elon Musk. O caso, divulgado nesta semana, acende um alerta para o aumento de fraudes virtuais envolvendo promessas de investimentos de alto retorno.

