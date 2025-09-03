Golpe do falso Elon Musk faz empresário de SC perder R$ 1 milhão Um casal foi alvo de um golpe, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste do estado; criminosos se passaram pelo bilionário Elon Musk... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um empresário de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, perdeu cerca de R$ 1 milhão em criptomoedas após cair em um golpe que usou a imagem do bilionário Elon Musk. O caso, divulgado nesta semana, acende um alerta para o aumento de fraudes virtuais envolvendo promessas de investimentos de alto retorno.

Saiba mais sobre esse golpe alarmante e como se proteger, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quer trabalhar na Oktoberfest Blumenau? Seleção abre 200 vagas nesta terça

Descubra 9 segredos de Blumenau que até moradores não sabem

Morre Mário Binder, compositor de clássicos da Oktoberfest e ex-diretor da Rádio Clube