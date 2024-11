Golpistas se passam por médicos de hospital público de Florianópolis e cobram por exames Golpistas se passam por médicos de hospital público de Florianópolis e cobram por exames ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 29/11/2024 - 05h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital Florianópolis

O IMAS (Instituto Maria Schmitt), organização social que faz a gestão do Hospital Florianópolis, tem alertado para as tentativas de um novo golpe que ocorreram nos últimos dias. Golpistas se passam por médicos da instituição, entram em contato com familiares de pacientes internados e dizem que, devido a gravidade do caso e a sobrecarga do SUS, seria necessário fazer exames ou procedimentos pagos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre esse alerta e como se proteger.

Leia Mais em ND Mais:

‘Pra sempre lembrados’: tragédia em Medellín completa 8 anos e Chapecoense prepara homenagens

União Brasil é o sexto partido a apoiar Júlio Garcia para a presidência da Alesc

Cacau Menezes: Vamos e venhamos, esse é um governo muito esquisito, para ser bem elegante