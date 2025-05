‘Gotinha da Maré’: cantor famoso faz homenagem a traficante morto no RJ Salvador da Rima participou de carreata em tributo a Gotinha e postou foto em frente a muro com a escrita "saudade eterna"; artista... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h36 ) twitter

O cantor e compositor Gabriel Salvador, conhecido como Salvador da Rima, participou de uma carreata no sábado (17) em homenagem a Daniel Falcão dos Santos, o Gotinha da Maré. O traficante foi morto em uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Rio de Janeiro na última terça-feira (13).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa polêmica homenagem.

