Governo anuncia medida extraordinária de R$ 4 bilhões para retomada do Plano Safra Anúncio ocorreu na sexta-feira (21), um dia após suspensão do subsídio motivado por falta de recursos e atraso no Orçamento ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 22/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo federal anunciou, na sexta-feira (21), uma medida extraordinária de R$ 4 bilhões para retomar os subsídios e linhas de crédito do Plano Safra 2024/25. A decisão foi tomada após a suspensão temporária do programa, motivada pela falta de recursos e pelo atraso na aprovação do Orçamento.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no setor agrícola consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

SC recebeu quase 200 mil turistas internacionais em janeiro e registra alta de 71% no período

Motociclista morre após colisão contra caminhão na BR-282, em SC

A vulnerabilidade escondida por trás do colapso da BR-101 em SC