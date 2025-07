Governo de SC assina decreto que veta Pit Bulls em locais públicos com multa de até R$ 5 mil Regulamentação determina ainda a esterilização obrigatória de todos os cães da raça Pit Bull, a partir dos seis meses de idade ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 01h37 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinou o decreto, na última quarta-feira (9), que restringe a criação, comercialização e circulação de Pit Bulls e outras 10 raças de cães no estado catarinense. Com a regulamentação fica vedada a circulação e a permanência de cães da raça Pit Bull em logradouros públicos. Em caso de descumprimento da regra, a multa aplicada é de R$ 5 mil, e em reincidência do caso, este valor é dobrado.

