Governo federal lamenta taxação de Trump e promete avaliar 'reciprocidade bilateral' Presidente norte-americano anunciou novo pacote de tarifas nesta quarta-feira (2) e medida deve afetar a economia mundial ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 04h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 04h25 )

O governo federal lamentou a nova taxação de Trump, anunciada nesta quarta-feira (2). As novas tarifas comerciais foram impostas a produtos de diversos países, inclusive o Brasil. Em nota, o Executivo brasileiro destacou que vai manter a postura diplomática em relação ao tema, mas afirmou avaliar “todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a taxação de Trump e suas implicações para o Brasil!

