Governo indica que não fará nova proposta pelo fim da greve da Receita Ministério da Gestão e da Inovação afirmou que proposta pelo fim da greve da Receita enviada em maio é definitiva ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h37 )

Apesar da rejeição pelo acordo de reajuste salarial por parte dos auditores-fiscais, o governo federal indicou que não prepara uma nova proposta pelo fim da greve da Receita Federal. Em resposta ao ND Mais, o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) classificou a oferta feita no final de maio como definitiva.

Para mais detalhes sobre a situação e as reações dos auditores-fiscais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

