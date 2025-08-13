Governo prevê licitação da duplicação da SC-281 entre a BR-101 e Contorno Viário ainda em 2025 Anúncio ocorre na semana em que outro trecho crítico da SC-281, entre São Pedro de Alcântara e Angelina, será tema de debate em audiência... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A duplicação do trecho 6,2 km da SC-281, entre a BR-101 e o Contorno Viário, em São José, na Grande Florianópolis, deverá ter licitação lançada até dezembro deste ano, segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Jerry Comper. Ele afirmou que o termo de referência, que inclui viadutos, “está praticamente pronto” e o edital será lançado “nos próximos dois ou três meses”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a duplicação da SC-281!

Leia Mais em ND Mais:

Homem morre ao cair em poço com mais de sete metros em SC

Rio contaminado paralisa abastecimento e empresa tem atividades suspensas em SC

Shakira em Balneário Camboriú? Prefeitura responde se rumor é verdadeiro