Governo prevê licitação da duplicação da SC-281 entre a BR-101 e Contorno Viário ainda em 2025
Anúncio ocorre na semana em que outro trecho crítico da SC-281, entre São Pedro de Alcântara e Angelina, será tema de debate em audiência...
A duplicação do trecho 6,2 km da SC-281, entre a BR-101 e o Contorno Viário, em São José, na Grande Florianópolis, deverá ter licitação lançada até dezembro deste ano, segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Jerry Comper. Ele afirmou que o termo de referência, que inclui viadutos, “está praticamente pronto” e o edital será lançado “nos próximos dois ou três meses”.
A duplicação do trecho 6,2 km da SC-281, entre a BR-101 e o Contorno Viário, em São José, na Grande Florianópolis, deverá ter licitação lançada até dezembro deste ano, segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Jerry Comper. Ele afirmou que o termo de referência, que inclui viadutos, “está praticamente pronto” e o edital será lançado “nos próximos dois ou três meses”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a duplicação da SC-281!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a duplicação da SC-281!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: