Greve de ônibus: linhas voltam a circular em Florianópolis após paralisação parcial Sem acordo entre trabalhadores e empresas de transporte coletivo, a greve de ônibus não tem data para acabar na Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 22h16 ) twitter

O transporte coletivo de Florianópolis foi normalizado a partir das 9h desta segunda-feira (16), após a greve de ônibus afetar 37 linhas. A paralisação parcial impactou as regiões sul, leste e continental da capital catarinense. Manifestantes bloquearam a garagem da empresa Insular, no Sul da Ilha, às 4h da manhã. O transporte público nas demais cidades da Grande Florianópolis não foi prejudicado e as empresas Biguaçu, Jotur, Estrela e Imperatriz operaram normalmente.

