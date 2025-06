Greve de ônibus ‘não tem previsão de volta’ em Florianópolis, anuncia sindicato Greve de ônibus em Florianópolis deixa trabalhadores sem transporte, após sindicato afirmar que não haveria paralisação na manhã desta... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 22h36 ) twitter

A greve de ônibus começou às 5h da manhã desta quinta-feira (12) na Grande Florianópolis. O Sintraturb (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano da Região Metropolitana de Florianópolis) informou que a paralisação não tem hora para acabar. “Não tem previsão de volta. A categoria não quer voltar, quer mostrar para a prefeitura e para os patrões que está unida, que eles têm que dar um reajuste e um tratamento do dia a dia decentes”, declarou Deonísio Linder, do Sintraturb, ao ND Mais.

