Gripe aviária leva China a suspender 51 frigoríficos brasileiros; SC tem 14 na lista A suspensão temporária dos embarques está prevista no protocolo sanitário acordado entre Brasil e China; Cidasc intensifica a fiscalização... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h24 )

A China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos de produtos avícolas do Brasil, 14 deles localizados em Santa Catarina. A medida ocorre em meio à suspensão temporária das exportações de carne de frango e derivados brasileiros ao país asiático, após a confirmação de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em granja comercial no Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre as implicações dessa suspensão e as ações do governo brasileiro consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

