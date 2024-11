Grupo inaugura supermercado em novo shopping e supera R$ 1 bi em investimentos em Joinville Grupo inaugura supermercado em novo shopping e supera R$ 1 bi em investimentos em Joinville ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 14h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h51 ) twitter

Supermercado Hipermais em Joinville

Com um investimento de R$ 3 milhões, o Grupo Zonta inaugurou nesta terça-feira (12) a nova unidade do supermercado Hipermais no Shopping Estação Joinville, na Zona Sul da cidade. Desde que chegou a Joinville, em 2016, o grupo já aplicou mais de R$ 1 bilhão em projetos na maior cidade de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa inauguração!

