Grupo Pereira inaugura 66ª loja do Fort Atacadista, no Rio Tavares, em Florianópolis

Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, o Fort Atacadista, rede pertencente ao Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país, inaugura sua mais nova unidade no bairro Rio Tavares, no Sul da Ilha, em Florianópolis (SC). A expansão reforça a presença da marca na capital catarinense, passando a contar com cinco lojas em Florianópolis em um total de 11 na região metropolitana que abrange cidades como São José, Biguaçu e Palhoça. Com a inauguração, o Grupo Pereira passa a contar com 140 unidades de negócio, sendo a nova loja a 66ª unidade do Fort Atacadista no país. A loja abre as portas ao público a partir das 8h.

Para mais detalhes sobre essa nova inauguração e suas implicações para a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

