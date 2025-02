Grutas de Botuverá: conheça o monumento natural mais ornamentado do Sul do Brasil Formações de milhões de anos, salões monumentais e uma paisagem única fazem das Grutas de Botuverá um dos maiores espetáculos naturais... ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h05 ) twitter

Com 1200 metros de extensão e diversas esculturas chamadas de espeleotemas, moldadas pela água, que de gota a gota cai do teto, as Grutas de Botuverá podem até parecer um cenário cinematográfico, mas, na verdade, são o principal atrativo turístico do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os encantos desse incrível destino turístico!

