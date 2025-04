Helicóptero de Neymar está com operação negada para voar? Veja como está a situação Helicóptero de Neymar está com um certificado vencido desde o dia 4 de abril. Segundo a assessoria do atleta é uma situação de praxe... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O helicóptero de Neymar está proibido de voar? Teoricamente, sim. Conforme informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) o helicóptero está com sua operação negada para táxi aéreo por estar com um certificado vencido desde o dia 4 de abril.

Para saber mais sobre a situação do helicóptero de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Skate, cultura e coração: veja como foi a estreia do STU National 2025 em SC

Justiça nega recurso de influenciadora que acusou ex-BBB de estupro

Acidente de trânsito causa morte de leão-baio na Serra catarinense