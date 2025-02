Hercílio Luz e Chapecoense empatam em jogo de 4 gols, mas clube de Tubarão se complica Hercílio Luz e Chapecoense empataram em 2 a 2, mas vida do clube do Tubarão está complicada para evitar o rebaixamento ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 17/02/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hercílio Luz e Chapecoense empataram em 2 a 2, na tarde deste domingo (16), no Estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. O resultado foi ruim para o Leão do Sul, que agora terá de vencer os dois jogos que tem para evitar o rebaixamento à Série B do Catarinense.

Para mais detalhes sobre este emocionante jogo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Café falso: Procon SC alerta consumidores sobre bebida que pode confundir na hora da compra

Neymar pai investe pesado no litoral catarinense, para onde tem vindo com frequência de jatinho

TIM é condenada após fazer mais de 3 mil ligações com cobranças indevidas a cliente; entenda