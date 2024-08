Herói de Quatro Patas: Resgate Incrível de Cavalo em SC Um cavalo foi resgatado de uma ribanceira de 10 metros no interior do município de Ibiam, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O resgate... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h46 ) ‌



Um cavalo foi resgatado de uma ribanceira de 10 metros no interior do município de Ibiam, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O resgate feito pelo Corpo de Bombeiros Militar aconteceu na tarde da segunda-feira (12), na linha Nova.

