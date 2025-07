Homem morre após perder o controle do carro e bater em viaduto em Florianópolis Vítima ficou presa no interior do veículo, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu no local

ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

