Homem revela ter dado veneno de rato para mulher e também ter ingerido substância em SC Casal de Canoinhas foi internado em estado grave após a possível ingestão do veneno; frasco sem rótulo foi encontrado próximo às vítimas... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caso intrigante foi registrado na noite desta quarta-feira (26) em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. Isso porque um casal foi encontrado com sinais de envenenamento em uma casa no Centro da cidade e acabou internado em estado grave.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é baleado nas costas em suposta briga de facção em SC

STJ mantém prisão de hacker de 21 anos acusado de desviar R$ 6 milhões de fintech em SC

Homem de 28 anos morre afogado na praia da Caçamba em SC