Homem transexual grávido denuncia ex-companheira, uma mulher trans, por violência doméstica A mulher denunciada no Paraná teria arremessado uma panela com água fervente no ex-companheiro trans e gestante

ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share