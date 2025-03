Hora do lanche? Homem fica com mão da namorada entalada na boca ao tentar desafio da internet Casal chinês precisou de atendimento hospitalar após tentar cumprir um desafio, que terminou com a mão da namorada entalada na boca... ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 22h25 ) twitter

Um casal chinês foi parar no hospital após uma mulher ficar com a mão presa na boca do namorado. Segundo a imprensa local, eles tentavam cumprir um desafio que circula nas redes sociais do país, em que o homem tenta “comer” o punho da namorada. As imagens da dupla entrando na emergência de um hospital em Jilin, no nordeste da China, com a mão da namorada entalada na boca, viralizaram nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa curiosa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

