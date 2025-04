Horário do UFC 314: lutas de Jean Silva, Patrício Pitbull e Volkanovski x Diego Lopes O UFC 314 será disputado neste sábado (12) e o horário de início do evento está marcado para as 19h ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 11h45 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h45 ) twitter

O horário do UFC 314, que conta com a disputa de cinturão peso-pena entre o australiano Alexander Volkanovski e o brasileiro Diego Lopes está definido. O evento inicia às 19h (horário de Brasília) e será realizado em Miami (EUA). O card principal, que começa às 23h, ainda conta com a estrela catarinense Jean Silva, que vem de uma sequência de nocautes, contra Bryce Mitchell.

