Horários de comércio em Itajaí mudam durante época de natal e ano novo; confira Mudanças no funcionamento de comércio em Itajaí visam equilibrar demanda de compras com o respeito aos trabalhadores ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os horários para compras no comércio em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, serão alterados a partir da próxima sexta-feira (06), data em que está prevista a abertura de Natal na cidade. As lojas estarão abertas das 9h às 21h, conforme o Sindicato de Sistema de Comércio da região.

Para mais detalhes sobre as mudanças nos horários de funcionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Munição de guerra

Socos, facadas e cabelos arrancados: homem é preso suspeito de tentar matar a companheira em SC

FOTOS: Prefeitura de Blumenau divulga ensaio com pets no clima natalino à espera de um novo lar