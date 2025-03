Hugo pega pênalti, Corinthians segura o Palmeiras e conquista título do Paulistão Corinthians volta a conquistar o Campeonato Paulista após seis anos e ainda impede o tetra do maior rival ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corinthians é o campeão do Paulistão 2025. Após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque na partida de ida, o time do Parque São Jorge empatou sem gols com o rival nesta quinta-feira (27), e voltou a erguer um troféu após seis anos diante de mais de 48 mil torcedores na Neo Química Arena. A partida teve transmissão exclusiva na TV aberta da NDTV – RECORD.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante final, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dupla frente fria? Especialista justifica temperaturas ‘dentro dos padrões do outono’ em SC

Empréstimo consignado CLT: veja quais bancos ofertam e como solicitar a nova modalidade

Empresários articulam implantação de Inteligência Artificial em câmeras de rua de Florianópolis