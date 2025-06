IA aponta favoritos para o Mundial de Clubes da FIFA 2025 Simulação feita por IA aponta favoritos ao título e a melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa 2025; competição começa neste sábado... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 04h55 ) twitter

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 inicia neste sábado (14) com Al-Ahly e Inter Miami, de Messi, e simulações feitas por IA (inteligência artificial), pela Sportradar, mostram o cenário de favoritismo entre jogadores e times. A partir de 50 mil simulações realizadas com o algoritmo da empresa, o Real Madrid aparece como o principal favorito ao título em 8,700 instâncias, com 17,4% de probabilidade, entre os 32 clubes do Mundial.

Para mais detalhes sobre as previsões e análises, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

