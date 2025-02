Ibama publica edital para concurso público com 460 vagas e salário inicial de R$ 10 mil As inscrições para o concurso do Ibama vão ficar abertas entre os dias 30 de janeiro de 18 de fevereiro ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) publicou nesta sexta-feira (24) edital do concurso público com 460 vagas e salário de até R$ 9.994,60 para os cargos de nível superior.

Saiba mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Veneno espiral verde’ pode ter causado incêndio que destruiu casa em Bombinhas

Privatização das rodovias no Brasil: quais são os desafios e as oportunidades?

Antes e depois de incêndio em rua de desfiles da Oktoberfest Blumenau impressionam; veja fotos