Idoso morre após ser atingido por Land Rover e atropelado por Civic em SC Vítima de 83 anos conduzia um tipo de patinete elétrico; acidente aconteceu em Camboriú ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um idoso de 83 anos morreu na manhã deste sábado (23) em um acidente de trânsito registrado na avenida Santa Catarina, na esquina com a rua Leopoldo Leite, em Camboriú, no litoral norte catarinense. Ele conduzia um autopropelido, espécie de patinete elétrico, quando foi atingido durante uma colisão envolvendo uma Land Rover e um Honda Civic.

Clique aqui para ler a reportagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

‌

