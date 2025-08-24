Idoso morre após ser atingido por Land Rover e atropelado por Civic em SC
Vítima de 83 anos conduzia um tipo de patinete elétrico; acidente aconteceu em Camboriú
Um idoso de 83 anos morreu na manhã deste sábado (23) em um acidente de trânsito registrado na avenida Santa Catarina, na esquina com a rua Leopoldo Leite, em Camboriú, no litoral norte catarinense. Ele conduzia um autopropelido, espécie de patinete elétrico, quando foi atingido durante uma colisão envolvendo uma Land Rover e um Honda Civic.
