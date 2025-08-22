Logo R7.com
Idoso tem dedo arrancado durante ataque de pitbulls em Florianópolis; tutor é investigado

Incidente foi registrado nesta quinta-feira (21), depois que dois pitbulls conseguiram fugir da casa do tutor no bairro Agronômica

ND Mais|Do R7

Um idoso foi atacado por dois pitbulls no bairro Agronômica, região central de Florianópolis, nesta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a ter parte de um dedo arrancada durante o incidente e foi encaminhada ao Hospital Governador Celso Ramos para atendimento.

