Imagens aéreas mostram casas na praia do Forte envolvidas em briga judicial, em Florianópolis

As casas na praia do Forte, que deveriam ter sido demolidas pela justiça na quarta-feira (18), estão localizadas ao lado da Fortaleza São José da Ponta Grossa, um patrimônio tombado da União e de responsabilidade do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Imagens aéreas, captadas nesta quinta-feira (20) pelo Grupo ND, mostram como são as edificações envolvidas na batalha judicial, que dura mais de 40 anos.

Para saber mais sobre essa complexa situação e as implicações para os moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

