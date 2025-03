Imagens feitas por IA no estilo Ghibli causam polêmica nas redes sociais; entenda Imagens feitas com inteligência artificial são acusadas de comprometer trabalho de artistas e da própria empresa de animação ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h05 ) twitter

Na última semana, imagens feitas com inteligência artificial imitando o estilo artístico do Studio Ghibli viralizaram nas redes sociais e provocaram uma grande polêmica na web.

Saiba mais sobre essa controvérsia e as reações nas redes sociais consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

