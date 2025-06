Imagens impressionantes mostram incêndio em arranha-céu de 67 andares em Dubai Equipes de resgate relataram que evacuaram mais três mil moradores do incêndio em arranha-céu de 764 apartamentos no prédio de 67 andares... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 06h55 ) twitter

Quase 4 mil pessoas foram evacuadas às pressas após um incêndio atingir um prédio residencial de 67 andares na Marina de Dubai na noite da última sexta-feira (13). As informações são do Gabinete de Imprensa do Governo do Dubai. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Dubai conseguiram extinguir o incêndio após seis horas, além de evacuar 3.820 moradores em segurança. Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos.

