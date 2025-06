Imobiliárias de São José são investigadas pelo Procon por práticas ilegais O Procon investiga imobiliárias de São José suspeitas de práticas abusivas, como cobrança indevida de taxas, vistorias irregulares... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Procon de São José abriu uma investigação para apurar denúncias contra práticas adotadas por algumas imobiliárias do município. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18). Conforme relatos recebidos pelo órgão, existem casos de cobrança indevida de tarifas, realização de vistorias sem a presença do inquilino e acréscimos não autorizados no valor do IPTU. Caso confirmadas, essas ações configuram violações ao Código de Defesa do Consumidor, segundo o Procon.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as investigações e como fazer uma denúncia ao Procon de São José.

Leia Mais em ND Mais:

Ex-jogador do Vasco é denunciado por violência psicológica contra ex-namorada

MP denuncia ex-superintendente da Fundação Cultural de Lages por corrupção

Cidade de SC é a única do Brasil com 100% da orla pré-aprovada para o Bandeira Azul