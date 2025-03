Imposto de Renda 2025: este erro da Receita Federal pode levar você à malha fina O Fisco anunciou que importante ferramenta para a declaração será disponibilizada com atraso; especialista orienta o que o contribuinte... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h26 ) twitter

O período para declaração do Imposto de Renda em 2025 iniciou na última segunda-feira (17), mas o que deveria ser um facilitador do processo, acabou se tornando objeto de preocupação: a Declaração Pré-Preenchida não está disponível nas primeiras semanas do prazo, segundo a Receita Federal. A ferramenta, que permite a importação automática de dados como rendimentos, despesas médicas e investimentos, só será liberada a partir de 1º de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de como evitar problemas na sua declaração!

