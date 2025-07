Incêndio danifica estrutura de cooperativa em SC; funcionamento segue normal Fogo começou na parte externa da unidade e danificou estruturas da cooperativa em Abelardo Luz, no Oeste; causas ainda serão investigadas... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 02h36 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h36 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite da terça-feira (8), uma unidade de beneficiamento de sementes da cooperativa Coamo, localizada na SC-155, na altura do km 1932, na comunidade de Vila Ceres, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. Apesar dos danos à estrutura, a empresa informou que as operações seguem normalmente nesta quarta-feira (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o incêndio e suas consequências.

