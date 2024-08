Incêndio Devastador em Indústria de Papel Chama Atenção Um incêndio atingiu uma empresa de papel na manhã desta quinta-feira (22), entre as cidades de Indaial e Blumenau. Os bombeiros de... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio atingiu uma empresa de papel na manhã desta quinta-feira (22), entre as cidades de Indaial e Blumenau. Os bombeiros de ambas as cidades foram acionados para combater as chamas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cientistas preveem La Niña em dobro em 2024: o que esperar para o Brasil?

• VÍDEO: Empresa de papel é atingida por incêndio entre Blumenau e Indaial

• Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, tem 20 crianças nos corredores aguardando leito