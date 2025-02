Incêndio em hotel de luxo com estação de esqui mata 66 turistas na Turquia A estimativa é de que haviam 234 pessoas no hotel, que fica na província de Bolu. Duas das vítimas morreram ao pularem do prédio em... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h27 ) twitter

Um incêndio em um hotel de luxo com estação de esqui na Turquia matou pelo menos 66 pessoas na madrugada desta terça-feira (21). O fogo começou por volta das 3h30 na cozinha do local, mas as causas ainda são investigadas.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

