Incêndio que destruiu concessionária em Joinville foi arquitetado por cliente, revela polícia Incêndio destruiu cerca de 54 carros e toda a estrutura da loja; prejuízo passou de R$ 6 milhões ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h15 )

Após um ano e quatro meses do incêndio que destruiu a concessionária Passion, em Joinville, a Polícia Civil concluiu a investigação. Dois suspeitos foram identificados e as motivações do crime também foram esclarecidas. Os detalhes foram apresentados em coletiva nesta terça-feira (1º). Segundo a investigação, o crime foi provocado por um homem de 26 anos, natural do Paraná. Ele havia comprado um veículo no fim de 2023 para trabalhar como motorista de aplicativo. “O incêndio aconteceu por conta de um desacordo comercial”, resumiu Rafaello Ross.

