Indicação de mãe e filha no Oscar ocorre pela 2ª vez com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

A indicação da atriz Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz carrega não apenas um reconhecimento ao cinema nacional, mas um feito que entra para a história da premiação. Esta se torna a segunda vez, em 97 edições, que mãe e filha são nomeadas na mesma categoria. Fernanda Montenegro, mãe da protagonista de Ainda Estou Aqui, recebeu a nomeação em 1999, por Central do Brasil.

Para saber mais sobre essa emocionante história e as indicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

