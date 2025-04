Inscrições abertas para mutirão de castração em Blumenau com preço social Evento será no estacionamento de supermercado na Itoupava Central; confira os valores ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 06h45 ) twitter

Estão abertas as inscrições para o mutirão de castração em Blumenau com preço social, que ocorre no dia 3 de maio, no estacionamento do Supermercado TOP da Itoupava Central, na rua Dr. Pedro Zimmermann, 7155, a partir das 8h. Para garantir a castração dos cães e gatos, é necessário realizar a inscrição pelo site oficial do evento e pagar a taxa de inscrição – R$ 185 via Pix ou R$ 197,42 no cartão de crédito.

Não perca a oportunidade de cuidar da saúde do seu pet! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

