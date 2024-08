Inscrições Abertas Para O Prêmio Julio Lemos Estão abertas as inscrições para o Prêmio Julio Lemos, a nova ação do projeto Desterro Autoral e que vai premiar bandas e artistas... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h31 ) ‌



Estão abertas as inscrições para o Prêmio Julio Lemos, a nova ação do projeto Desterro Autoral e que vai premiar bandas e artistas de Santa Catarina com a gravação de um EP com suas composições próprias.

