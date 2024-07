Insegurança na Praça Tancredo Neves: Moradores clamam por mudanças A assessora jurídica do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), Carolina Bendrame, 25 anos, que precisa passar pela praça Tancredo... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A assessora jurídica do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), Carolina Bendrame, 25 anos, que precisa passar pela praça Tancredo Neves todos os dias, no Centro de Florianópolis, por conta do trabalho conta a impressão que tem sobre o espaço público. “É extremamente inseguro. É um lugar que te deixa desconfortável e, por mais que tenhamos um posto da Polícia Militar bem na entrada do prédio do Tribunal de Justiça, a sensação de segurança ainda não existe”, declarou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Casaco à mão! SC terá chuva e queda nas temperaturas nesta terça-feira; confira a previsão

• Moradores reclamam de insegurança em praça de Florianópolis ‘sensação de segurança não existe’

• Obras na BR-101 afetam o trânsito no Sul de SC; confira cronograma