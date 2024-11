Inspirado em Florianópolis: aeroportos terão salas especiais para passageiros autistas Inspirado em Florianópolis: aeroportos terão salas especiais para passageiros autistas ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h30 ) twitter

Salas especiais para passageiros autistas

O governo federal anunciou que aeroportos brasileiros terão salas especiais para passageiros autistas e com outras neuro divergências. O programa, anunciado nesta terça-feira (5), foi inspirado nos Zurich Airport, responsável pela criação de salas sensoriais no aeroporto de Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

