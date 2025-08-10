Inter de Limeira x Marcílio Dias: onde assistir ao vivo, horário e escalações na Série D
Inter de Limeira e Marcílio Dias decidem vaga no mata-mata da Série D do Brasileiro neste sábado (9), em Limeira
Inter de Limeira e Marcílio Dias se enfrentam neste sábado (9), às 16h, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Major José Levy Sobrinho e tem transmissão ao vivo. No primeiro jogo entre as duas equipes, disputado em Itajaí (SC), deu empate sem gols. Quem vencer avança à terceira fase e um novo empate decidirá a vaga nos pênaltis.
