Interessa ao Figueirense: onde assistir Ypiranga x Botafogo-PB, horário e escalações na Série C Com o Figueirense de olho, Ypiranga e Botafogo-PB se enfrentam nesta segunda-feira no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS) ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h17 ) twitter

Jogo que interessa ao Figueirense: Ypiranga e Botafogo-PB enfrentam nesta segunda-feira (18), às 19h30, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 17ª rodada da Série C 2025. A partida é de interesse do Figueirense porque os dois times estão próximos do clube na pontuação: o Ypiranga tem 21 e o Botafogo-PB tem 19, enquanto o Furacão tem 20.

