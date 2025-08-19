Interessa ao Figueirense: onde assistir Ypiranga x Botafogo-PB, horário e escalações na Série C
Com o Figueirense de olho, Ypiranga e Botafogo-PB se enfrentam nesta segunda-feira no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)
Jogo que interessa ao Figueirense: Ypiranga e Botafogo-PB enfrentam nesta segunda-feira (18), às 19h30, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 17ª rodada da Série C 2025. A partida é de interesse do Figueirense porque os dois times estão próximos do clube na pontuação: o Ypiranga tem 21 e o Botafogo-PB tem 19, enquanto o Furacão tem 20.
