Internado e sem memória: o que realmente se sabe sobre a demência de Oscar Maroni Empresário do ramo adulto foi diagnosticado com Alzheimer e vive em casa de repouso desde 2024 ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h07 )

O empresário Oscar Maroni Filho, de 74 anos, fundou, há mais de 30 anos, o Bahamas Hotel Club, casa de entretenimento adulto mais famosa e conceituada de São Paulo (SP). Ele se afastou da administração do negócio em 2024 e, desde então, vive em uma casa de repouso após ter sido diagnosticado com Alzheimer, no fim de 2023.

Para saber mais sobre a vida e a saúde de Oscar Maroni, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

