Irmãos Castel se destacam no skate em Florianópolis e acumulam títulos Os irmãos Pedro e Felipe Castel, de 16 e 12 anos, respectivamente, fazem parte da nova geração do skate de Florianópolis que está crescendo... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

De manobra em manobra os irmãos Pedro e Felipe Castel vão aperfeiçoando o seu nível no skate. O pai, Rodrigo, já andava no ‘carrinho’ e o presente do avô serviu de impulso para eles entrarem no esporte. Aos 16, Pedro Castel já conquistou títulos catarinenses na modalidade street e sonha em dar voos mais altos. Antes, relembrou o início no esporte ainda bem novinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora dos irmãos Castel!

Leia Mais em ND Mais:

Vítimas do acidente em São José do Cerrito são identificadas pela prefeitura da cidade

Grupo de empresários lança manifesto contrário a mudança do nome do campus da UFSC

Assista Botafogo x Internacional ao vivo na tela da NDTV RECORD