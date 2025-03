Isenção de imposto a alimentos não contempla restaurantes, avaliam empresários do setor Abrasel aponta que bares e restaurantes representam 33% do gasto de brasileiros com alimentação, mas lamenta que setor não foi ouvido... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h26 ) twitter

A proposta de isenção de imposto a alimentos para tentar frear a inflação no Brasil, tem gerado uma série de dúvidas e incertezas em diferentes setores. Para a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), a falta de diálogo com o setor, que representa 33% dos gastos com alimentação do brasileiro, não trará tantos benefícios quanto esperado pelo governo federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre as implicações dessa proposta.

