Isenção do IPTU: aposentados de São José têm até 31 de julho para solicitar benefício

Os aposentados e pensionistas de São José têm até o dia 31 de julho para solicitar a isenção do IPTU. Beneficiários de auxílio-doença e idosos em processo de aposentadoria também têm direito a não pagar o imposto.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os critérios e como solicitar a isenção do IPTU!

